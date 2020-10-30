30 Ekim 2020 Cuma 10:18 | Son Güncelleme:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Savaşçı'dan transfer
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni oyuncu dahil oldu. Dizide Cihan karakterini canlandıran Adnan Biricik'in yeğeni Özcan rolü ile diziye genç oyuncu Burak Pamuk dahil oldu.
ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncu transferlerine devam ediyor. Yeni sezona 2 yeni oyuncu transferi ile başlayan diziye son olarak Cihan karakterine hayat veren Adnan Biricik’in yeğeni rolü ile Burak Pamuk dahil oldu.
BURAK PAMUK KİMDİR?
Özcan rolü ile diziye dahil olan Pamuk olayların ortasında yer alıyor. 26 yaşındaki Burak Pamuk İstanbul Aydın Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunu ve Savaşçı dizisinde Tarık karakterini oynamıştı.