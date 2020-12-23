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23 Aralık 2020 Çarşamba 17:24 | Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden hayranlarına çok kötü haber

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden hayranlarına çok kötü haber

Başrollerinde Oktay Kaynarca'nın rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden hayranlarını yıkacak bir haber geldi. EDHO 29 Aralık'tan itibaren 2 hafta ara verecek.

Ocak ayı itibari ile zarar etmek istemeyen kanallar dizi projelerine ara vermeme kararı aldı. Ancak ATV'nin uzun soluklu dizisi olan başrollerinde Oktay Kaynarca'nın rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan hayranlarını mutsuz edecek bir haber geldi.

6 sezondur ekrana getirilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınına 2 hafta ara vereceğini açıkladı. Senaryoda yenilik yapacak olan fenomen dizinin ekibi 29 Aralık itibari ile çekimlerine ara verecek. EDHO'nun çekimleri 8 Ocak'ta yeniden başlayacak. EDHO'nun yayınlanması beklenen yeni bölümleri 5 Ocak ve 12 Ocak'ta ekrana gelmeyecek.

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