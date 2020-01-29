Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde şoke eden ayrılık!

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine bu sezon dahil olan devlet tiyatrosu oyuncusu Murat Özben, son bölümde diziden ayrıldı.

'TEKRAR EKRANDA OLACAĞIM'

Özben “Güzel arkadaşlıklar dostluklar kurdum. Oynadığım karakter senaryo gereği ölmesi gerekiyordu. Bundan sonraki süreçte yeni projeler ile tekrar ekranda olacağım” dedi.