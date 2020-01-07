Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? EDHO 154.bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? sorusu EDHO severler tarafından arama motorunda araştırılıyor. ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her hafta Salı günü izleyicisiyle buluşuyor. Son bölümde Meryem'in ölüm haberini alan, Hızır yıkılmıştı. İzleyicilerin gözü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154.bölümünde. Reyting rekortmeni EDHO geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? sorusunun yanıtı haberimizde sizlerle..

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM VAR MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7 Ocak ATV yayın akışında yer almıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154.YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşı tatiline giren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü için resmi bir açıklama yapılmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır.ki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır.

Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez.

Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.