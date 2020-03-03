EDHO bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? şkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? sorusu diziyi yakından takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmadığını gören ve merak eden vatandaşlar da internet üzerinden dizinin yeni bölüm tarihini öğrenmek istiyor. Peki, EDHO neden yok? Haberimiz içerisinden EDHO yeni bölüm tarihi ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM VAR MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü bu akşam yayınlanacak Trabzonspor Fenerbahçe maçı nedeniyle yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 10 Mart Salı akşamı izleyici ile buluşacak.

3 MART SALI ATV YAYIN AKIŞI

· 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

· 13:00 Gün Ortası

· 14:00 Beni Bırakma

· 16:20 Esra Erol’da

· 19:00 Ana Haber

· 19:45 Kupa Günlüğü

· 20:30 Trabzonspor Fenerbahçe

· 22:30 Bir Zamanlar Çukurova 57. Bölüm

· 02:00 Esra Erol’da