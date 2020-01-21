Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? sorusunun yanıtı merak eden kişiler yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyor. Yılbaşı nedeniyle tatil yapan diziler izleyici karşısına geri dönmek için çalışmalara başladı. Peki, EDHO bu akşam var mı? İşte yeni bölümün yayınlanacağı tarih…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Atv’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 28 Ocak Salı akşamı yayınlanacak.

Konuyla ilgili resmi açıklamayı dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptı.

Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümlerinin yayınlanmamasıyla ilgili, özleyip severek bekleyen ve haklı olarak serzenişte bulunan seyircilerimize ve sorularına cevaben; Biliyoruz merak ve sevgiyle haftalardır beklediğiniz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 4 hafta ara verildi. Ama bunun sebebi bizim tatil yapmamız, tatil yapmak istememiz değil. Bizim yani oyuncularının insiyatifinde gerçekleşen bir süreç değil. Tamamen sezon ortasında televizyonların yayın politiklarıyla ilgili bir süreçtir. Yeni bölüm yayın tarihi olan 28 Ocak 2020'de her zamanki gibi çok güzel bir bölümle ekranlarınızda olacak. Çok güzel bir sezonu daha beraber paylaşacağız. Biz de özledik, görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.

21 OCAK SALI ATV YAYIN AKIŞI

21 Ocak Salı günü Atv’de saat 19.45’te Kupa Günlüğü programı başlayacak. Saat 20.30’da ise Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor maçı yayınlanacak. Saat 22.40’da ise Hercai 28. bölümü (tekrar) ekranlara gelecek.