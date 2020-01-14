Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO 154. yeni bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? sorusu dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. Her Salı akşamı ATV ekranlarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanıyor. Yılbaşı tatili nedeniyle Ocak ayının ilk haftalarında dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 154. yeni bölümü bu akşam var mı? merak ediliyor. İşte yanıtı..

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM VAR MI?

ATV'de 14 Ocak Salı akşamı yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer almıyor. Kayserispor-Fenerbahçe arasındaki kupa maçının canlı yayınlanması nedeniyle dizinin yayın tarihi bir hafta daha ertelendi.

EDHO merakla beklenen 154. yeni bölümüyle 21 Ocak Salı akşamı ATV ekranlarında olması bekleniyor. Fragman henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 24 Aralık Salı akşamı ekrana gelen 153. son bölümünde herkesi duygulandıran anlar yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 3. sezon sonunda veda eden Meryem rolündeki Deniz Çakır'ın diziye geri dönüp dönmediği merak konusu olmuştu.

Havaalanında Türkiye'ye geri dönen oğlu Ömer'i karşılayan Hızır, Meryem Çakırbeyli'nin öldüğünü öğrendi. Meryem Çakırbeyli'den gelen acı haber Çakırbeyli ailesini yıktı. Ömer annesinin dün sabah vefat ettiğini söyledi. Meryem'in tabutu ise uçaktan indirildi.

Hızır ve Çakırbeyli ailesi aldıkları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölüm finalinde ise, Hızır ve Meryem'in duygusal sahneleri yeniden ekrana geldi.

EDHO'da Hızır'ın oğlu Ömer rolünü oynayan Can Bartu Aslan, yeniden diziye döndü. Deniz Çakır'ın ise EDHO'ya yeniden geri dönmeyeceği ise kesinleşmiş oldu.