Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO 178. bölümde hain Didem mi Ebru mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölümünde, Hain kim? Didem mi Ebru mu? Ceylan detayı sosyal medya gündeminde. Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 178. bölüm fragmanı ve yeni gelişmeler haberimizde....



Atv'nin 6 sezondur devam eden efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölümde 'Hain kim?' sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Tipi kendine yapılan ihaneti kabullenmedi. Masada ölümüne oy verileceğini bile bile hamlesini yaptı.



Dizivelerlerin yaptığı tahminlerde Ceylan detayına dikkat çekildi, ardından bir sürpriz isim daha ihanet listesinin içinde yerini aldı.



EDHO 178. BÖLÜM: HAİN KİM?

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EDHO'da hainin kim olduğu merak ediliyor. 6 sezondur Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı takip eden izleyiciler, sosyal medyada tahminlerde bulundu. EDHO'nun haini tahminlere göre 3 isimden biri; Kubilay, Didem ya da Ebru. Üç isim üzerinde yoğunlaşan EDHO izleyicisi, Ebru'nun Ceylan ile sahnelerine dikkat çekiyor.

Ceylan ile; Hızır-Bahar konusunu konuşurken bir kaç kez Hızır Çakırbeyli'nin planının olup olmadığını soran Ebru, en çok şüphelenilen isimler arasında.

EDHO 177. SON BÖLÜM FİNAL SAHNESİ!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Rafet, Avni ve Dayı Korkmaz'ın ölümü bomba gelişmelerin başında yer aldı. Alpaslan kurduğu tuzakla masa üyelerinden Dayı Korkmaz'ı öldürdü. İçlerindeki hainin peşinde olan Hızır Çakırbeyli, Kimsesiz Doğan'ın mekanına bomba bir tuzak kurarak Avni'yi orada ele geçirdi.

Avni'yi sorguladığı esnada tam haini öğrenecekken uzaktan gelen bir kurşun hainin ortaya çıkmasına engel oldu. Rafet'in ölümüyle birlikte Tipi'nin masada öldürülüp öldürülmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bölümün ardından EDHO 178. bölüm fragmanında neler olacağı merak konusu. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı. İşte bu haftaki bölümün final sahnesi...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Bahar onların değil, bizzat benim ajanım!"

Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş Çakırbeylilerin karşısında karar çıkar. Alınan bu karara rağmen yolundan dönmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer.

Aleyhine el kaldıranlara yaptıklarıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşır. Karşısında kim olursa olsun geri adım atmayan Alpaslan Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli verir.

Tipi ise masada Alpaslan'ın aleyhine el kaldıran Rafet'in peşine düşer. Hamdi Korkmaz, oğulları ve kayınbiraderine yapılanların faturasını Avni'ye keser. Alpaslan'ın yok edilmesini isteyen Hamdi Korkmaz, Avni'yi zorlar.

İdris Reis'in oğlu Kaya için Haşmet Façalı'nın kızı Didem'i istemesi aileler arasında gerginliğe yol açar. Bu sürtüşmenin bitmesi için plan yapan Hayriye Çakırbeyli, planını uygulamak için ilk adımı atar. Oğlu Hızır Çakırbeyli'nin yuvasını yıkmasına da kayıtsız kalamayan Hayriye Çakırbeyli, Bahar Sincanlı'nın karşısına geçer.

EDHO'nun yayınlanan son bölümünde geceye Bozkırın Tezenesi olarak bilinen usta sanatçı Neşet Ertaş'ın şarkısı 'Ah Yalan Dünya' damgasını vurdu.Alpaslan Çakırbeyli'nin de yer aldığı sahnede ünlü şarkıcı Onur Şan'ın seslendirdiği eser, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisinden tam not aldı.

EDHO'DA GEÇEN HAFTA...

Amcası Hızır Çakırbeyli'nin otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı'yı sorguya çeken Alpaslan Çakırbeyli, ne öğrenirse öğrensin Yaman'ı ortadan kaldırmak niyetindedir. Alpaslan Çakırbeyli'nin her adımında bir parçalarını kaybeden Korkmazlar, ortalığı karıştırmak için masada İlyas'ın liderliğini kullanmak niyetindedir.

Alpaslan Çakırbeyli'nin akıbeti için oylama isteyen Yaman Korkmaz, yediye beş zaferle masadan kalkar. Alpaslan'ın kendi planını uyguladığını anlayan Hızır Çakırbeyli ise kardeşi ve dostlarını uyararak hayatlarını kurtarmaya çalışır.

Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'yi elinden kaçırmamak için Bahar Sincanlı'yla yüzleşmeye hazırdır. Her ne kadar Hızır Çakırbeyli'ye kırgın olsa da sevgisinden bir şey kaybetmeyen Ceylan, Bahar Sincanlı ve Hızır Çakırbeyli'nin bir işler çevirdiğinden şüphelenerek araştırmaya devam eder.