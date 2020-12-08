Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 175.son bölüm izleyiciyle buluştu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175.son bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 175. son bölümünde; Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm fragmanı yayında mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 176. BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Atv'de yeni bölüm fragmanı yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 175. BÖLÜM ÖZETİ



"O masada yanlış yaparsan, bunun bedelini ağır ödersin!"

Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır. Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır. Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan son eylem ortalığı yeniden karıştırır.

HIZIR REİS DİZİDEN AYRILIYOR MU?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden birisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden Oktay Kaynarca’nın ayrılacağı haberleri yayıldı. Diziye Selçuk Yöntem katıldı.

Böylelikle de dizi içerisinde Tarık Ünlüoğlu’nun anısını yaşatacağı düşünülüyor. Yapılan haberlere göre dizinin başrol oyuncusu olan Oktay Kaynarca’nın sezon sonunda diziden ayrılacağı söyleniyor