Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. yeni bölüm izle! EDHO yeni bölümde neler olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. EDHO 163. bölümünde Fahri vuruluyor. Çakırbeyliler, Ceylan'dan gelen bilgiler doğrultusunda bir strateji belirlemeye çalışırken, Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.



EDHO SON 163. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 163. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bunların en son hedefi sen olacaksın amca!"

Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı elde edilecek zafere gölge düşürür. Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam hızlı ve acılı olacaktır. Çakırbeyliler, Ceylan'dan gelen bilgiler doğrultusunda bir strateji belirlemeye çalışırken, Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir.

Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar. Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizecekler ve vakit kaybetmeden harekete geçeceklerdir. Oluşturdukları kara listenin başlarında yer alan bir ismin acı kaybı ise Kasaplar olarak anılan yeni düşmanın ilk zaferi olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 164. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

EDHO yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Hızır Çakırbeyli – Oktay Kaynarca, Ünal Kaplan – Tarık Ünlüoğlu, Alpaslan Çakırbeyli – Yunus Emre Yıldırımer, İlyas Çakırbeyli – Ozan Akbaba, Hayriye Çakırbeyli – Sabina Toziya, Şahin Ağa – Turgay Tanülkü, Hurşit Dere – Haydar Şişman, Hızır Ali Çakırbeyli – Yalçın Hafızoğlu, Nazlı– Müjde Uzman, Servet – Tuna Orhan, Civciv – Sinan Demirer, Selim – Bahattin Doğan, Enişte – Hakan Karsak , Vehbi – Yüksel Arıcı, Lütfiye – Yasemin Sakallıoğlu, Avukat Özgür – Nihan Taşyürek, Esra – Sevcan Yaşar, Serpil– Demet İyigün, Zeki– Koray Şahinbaş, Mine – Gözde Okur, Ömür Façalı – Ceren Benderlioğlu