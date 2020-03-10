Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. son bölüm izleme linki! EDHO 160. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 10 Mart Salı akşamı yayınlanan 159. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. EDHO 159. bölümünde Tufan, Boran'ın planıyla Bahar'ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha eder. Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran'ın kurtuluşu artık neredeyse imkansızdır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 159. SON BÖLÜM ÖZETİ

Masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atmıştır. Başına buyruk yaptığı plan yüzünden dost, düşman herkesin hedefine girecektir. Boran'ı masadan gönderirken hiçbir işe karışmaması için uyarıda bulunan Hızır'ın sabrını taşıracak diğer bir hamle de çok geçmeden gelir.

Hastanede ölüm kalım savaşı veren Tekin'e atılan kurşunun hesabını sormak için derhal harekete geçen Boran, Bicoların evine yaptığı baskından sonra kötü bir sürprizle karşılaşır. Kontrol edilmesi zor diğer bir isim olan Tufan, Boran'ın planıyla Bahar'ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha eder. Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran'ın kurtuluşu artık neredeyse imkansızdır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 160. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

EDHO yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Hızır Çakırbeyli – Oktay Kaynarca, Ünal Kaplan – Tarık Ünlüoğlu, Alpaslan Çakırbeyli – Yunus Emre Yıldırımer, İlyas Çakırbeyli – Ozan Akbaba, Hayriye Çakırbeyli – Sabina Toziya, Şahin Ağa – Turgay Tanülkü, Hurşit Dere – Haydar Şişman, Hızır Ali Çakırbeyli – Yalçın Hafızoğlu, Nazlı– Müjde Uzman, Servet – Tuna Orhan, Civciv – Sinan Demirer, Selim – Bahattin Doğan, Enişte – Hakan Karsak , Vehbi – Yüksel Arıcı, Lütfiye – Yasemin Sakallıoğlu, Avukat Özgür – Nihan Taşyürek, Esra – Sevcan Yaşar, Serpil– Demet İyigün, Zeki– Koray Şahinbaş, Mine – Gözde Okur, Ömür Façalı – Ceren Benderlioğlu