Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. son bölüm izleme linki! EDHO 158. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine aksiyon ve heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. EDHO 158. yeni bölüm fragmanı da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Dizinin 157. bölümünde Altan için her şey yolunda giderken Hızır için ise durum bunun tam aksidir. Hızır, Nasuh'u konuşturarak nihayet Feyyaz'ın hain olduğu öğrenen Damla'nın hayatının tehlikede olduğunu öğrendiğinde artık her şey için çok geç kalınmış olacaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 157. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bicoların, yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran'ın kolayca tuzağa düşmesine neden olmuştur. Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran'ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır'a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışırlar. Masum birinin ölümüne neden olmaktansa bildiği her şeyi paylaşmaya razı olan Boran'ın anlattıkları, masanın Tufan üzerine kurduğu tüm planları boşa çıkaracaktır. Boran'ı öldürecek şey ise Bicoların silahından çıkacak kurşundan önce, sevdiği ve güvendiği kadının onu aldattığı gerçeğiyle yüzleşmek olacaktır.

Paraların yeri ile birlikte Nasuh'un yaşadığı bilgisini de edinen Bicolar, çok geçmeden bu bilgiyi Altan ile paylaşırlar. Altan için her şey yolunda giderken Hızır için ise durum bunun tam aksidir. Hızır, Nasuh'u konuşturarak nihayet Feyyaz'ın hain olduğu öğrenen Damla'nın hayatının tehlikede olduğunu öğrendiğinde artık her şey için çok geç kalınmış olacaktır. Boran'ın düşmanlarıyla paylaştıkları yüzünden sadece para değil itibar da kaybeden masanın tüm bu yaşananların üstesinden gelmesi kolay olmayacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 158. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

EDHO yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Hızır Çakırbeyli – Oktay Kaynarca, Ünal Kaplan – Tarık Ünlüoğlu, Alpaslan Çakırbeyli – Yunus Emre Yıldırımer, İlyas Çakırbeyli – Ozan Akbaba, Hayriye Çakırbeyli – Sabina Toziya, Şahin Ağa – Turgay Tanülkü, Hurşit Dere – Haydar Şişman, Hızır Ali Çakırbeyli – Yalçın Hafızoğlu, Nazlı– Müjde Uzman, Servet – Tuna Orhan, Civciv – Sinan Demirer, Selim – Bahattin Doğan, Enişte – Hakan Karsak , Vehbi – Yüksel Arıcı, Lütfiye – Yasemin Sakallıoğlu, Avukat Özgür – Nihan Taşyürek, Esra – Sevcan Yaşar, Serpil– Demet İyigün, Zeki– Koray Şahinbaş, Mine – Gözde Okur, Ömür Façalı – Ceren Benderlioğlu