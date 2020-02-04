Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. son bölüm izleme linki! EDHO 156. yeni bölüm fragmanı

Atv’nin vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi salı günü izlenen diziler arasında ilk sırada yer alıyor. Dizinin son bölümlüde Çakırbeylilerin ve masanın güvenini kazanmak için oğlunun ölümüne dahi sessiz kalan Feyyaz'ın nasıl gözü kara bir hain olduğu nihayet ortaya çıkıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 155. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır, tüm uyarılara rağmen Hatem'i öldürerek çok büyük bir savaş başlatmıştır. Bu savaşta düşmanı küçümsemek yapılacak en büyük hata olacaktır. Sadece Hızır'ı değil kadınıyla çocuğuyla tüm Çakırbeylilerin hayatının riske girdiği bu dönemin kapanışı kolay olmayacaktır.

Dost düşman birbirine girmiş ve masanın dertleri günden güne artmışken Tufan'ın akrabası olan Bicolar da aynı amaç etrafında tekrar bir araya gelerek Hızır'ın karşısına dikilmiştir. Diğer yandan Çakırbeylilerin ve masanın güvenini kazanmak için oğlunun ölümüne dahi sessiz kalan Feyyaz'ın nasıl gözü kara bir hain olduğu da nihayet belli olur. Feyyaz'ın varlığının büyük bir tehdit oluşturduğunu henüz bilmeyen Hızır, asıl düşmanının burnunun dibinde olduğundan da bihaberdir. Sevdiklerinin kaybına alışmaktansa, onlarla beraber olmak arzusu, yapacağı ölümcül planda etkili olacaktır. Herkes Hızır'ın kendini hedefe koyacağı planın karşısında dursa da o bildiğinden şaşmaz. Hızır'la aynı duygularla hareket eden Tipi de bu planın bir parçası olmak için elinden geleni yapacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 156. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

EDHO yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Hızır Çakırbeyli – Oktay Kaynarca, Ünal Kaplan – Tarık Ünlüoğlu, Alpaslan Çakırbeyli – Yunus Emre Yıldırımer, İlyas Çakırbeyli – Ozan Akbaba, Hayriye Çakırbeyli – Sabina Toziya, Şahin Ağa – Turgay Tanülkü, Hurşit Dere – Haydar Şişman, Hızır Ali Çakırbeyli – Yalçın Hafızoğlu, Nazlı– Müjde Uzman, Servet – Tuna Orhan, Civciv – Sinan Demirer, Selim – Bahattin Doğan, Enişte – Hakan Karsak , Vehbi – Yüksel Arıcı, Lütfiye – Yasemin Sakallıoğlu, Avukat Özgür – Nihan Taşyürek, Esra – Sevcan Yaşar, Serpil– Demet İyigün, Zeki– Koray Şahinbaş, Mine – Gözde Okur, Ömür Façalı – Ceren Benderlioğlu