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  3. Eski Türkiye güzelleri Neşe Erberk ile Özlem Kaymaz'ın kızları Lara Gurdikyan ve Tara de Vries podyumu değil, oyunculuğu seçti
03 Haziran 2020 Çarşamba 23:59 | Son Güncelleme:

Eski Türkiye güzelleri Neşe Erberk ile Özlem Kaymaz'ın kızları Lara Gurdikyan ve Tara de Vries podyumu değil, oyunculuğu seçti

Eski Türkiye güzelleri Neşe Erberk ile Özlem Kaymaz'ın kızları Lara Gurdikyan ve Tara de Vries podyumu değil, oyunculuğu seçti

Eski Türkiye güzelleri Neşe Erberk ile Özlem Kaymaz'ın kızları Lara Gurdikyan ve Tara de Vries oyuncu olmaya karar verip aynı ajansa kayıt oldu.

Güzel rekabet… 1983 Türkiye ve 1984’de Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk ile 1992 Türkiye güzeli Özlem Kaymaz’ın kızları kariyer seçimlerini yaptı. Neşe Erberk’in Florida International University’de eğitimine devam eden 21 yaşındaki kızı Lara Gurdikyan ve Özlem Kaymaz’ın 2018 Türkiye güzeli olan 22 yaşındaki kızı Tara De Vries, oyuncu olmaya karar verdi. Podyumlar yerine sinema ve dizi sektöründe boy göstermek isteyen iki genç kız, Kıvanç Tatlıtuğ, Özgü Namal, Elçin Sangu ile Sedef Avcı’nın menajerliğini yapan Gaye Sökmen Ajans’la anlaştı. 

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