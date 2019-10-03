Eski Türkiye güzeli Sinem Sülün ilk kez konuştu! 'Hak yerini buldu'

'MISS Model of Turkey 2005' birincisi Sinem Sülün (30) yatak odasındaki üçlü prize böcek yerleştirdikleri iddiasıyla 2.5 yıl hapis cezası alan ve haklarında yakalama kararı bulunan eski kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel'i İstanbul Etiler'deki bir restoranda polise yakalatmıştı.

Önceki gün Nişantaşı'nda alışveris sonrası objektiflere takılan Sinem Sülün, konu hakkında ilk kez konuştu. Sülün, "Çok şükür dava sonuca kavuştu. Yatıyorlar her ikisi de, cezalarını çekiyorlar. Hak yerini buldu. Mücadelemi sonuna kadar verdim. Adalet yerini bulduğu için çok mutluyum. Tek dava kaldı. Bu da 'ziynet davası'. Ziynet eşyalarımı da almak istiyorum. Hukuk savaşımın arkasındayım ve pes etmeyeceğim" açıklamasında bulundu.

(Snob Magazin)