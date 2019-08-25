Eski sevgililer birbirine rakip 

‘Poyraz Karayel’de üç sezon boyunca hem sevgili olan ve aynı dizide sevgiliyi oynayan oyuncular, bu kez birbirine rakip olacak. Burçin Terzioğlu, Engin Altan Düzyatan ile ‘Kurşun’ dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken İlker Kaleli ‘Yabancı’ adlı diziyle ekran savaşında yerini alacak. Bu arada İlker Kaleli’nin partneri de belli oldu. Oyuncu ‘Vatanım Sensin’ dizisiyle tanınan Pınar Deniz ile başrol oynayacak.

ÖĞRETMEN OLACAK

‘Aşk 101’ dizisinde öğretmen karakterini canlandıran Pınar Deniz, ‘Yabancı’ dizisinde de aynı meslekle izleyici karşısına çıkacak. Ekin isminde bir öğretmeni oynayacak olan Deniz, çekimler için İstanbul-Edirne arası mekik dokuyacak.