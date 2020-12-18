Eski MasterChef Türkiye yarışmacısı Mustafa Aydın Survivor yolunda!

Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye eski yarışmacılarını ağırladı. Yasin, Cemre, Eda, Batuhan, Alican ve Mustafa’nın konuk olduğu bölümde renkli dakikalar yaşandı. Yarışmacılardan Batuhan, Mustafa ile birlikte spor yaptıklarını ve Mustafa’nın Survivor 2021’e sıkı bir şekilde hazırlandığını dile getirdi.



Dans, vücut geliştirme ve pilates sporlarının hepsiyle ilgilendiğini ifade eden Mustafa Survivor 2021’e katılmak istediğini söyledi. Efor testlerini başarılı bir şekilde geçtiğini söyleyen Aydın kendini güvendiğini dile getirdi.

Genç yarışmacı: "Kas çalışıyorum. Burada da mont giydim ki kaslar belli olmasın. Oraya gittiğimde şaşırsınlar. Survivor için başvuru yaptım ve efor testlerini de güzel geçtim. Parkuru da tamamladım. Parkurda kendime güveniyorum ve diğer kişilerden eksiğim olmadığını gördüm" ifadelerine yer verdi.