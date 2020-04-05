Eski Köye Yeni Adet nerede çekildi? Eski Köye Yeni Adet filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Eski Köye Yeni Adet nerede çekildi? sorusunun yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Eski Köye Yeni Adet filmi bu akşam saat 20:00'da Fox Tv ekranlarında izleyicileri ile buluşacak. Senarist ve Yönetmen koltuğunda Gülistan Acer ve Ferit Karahan gibi önemli isimlerin yer aldığı Eski Köye Yeni Adet filmi 2018 yılında vizyona girmişti. Eski Köye Yeni Adet filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ESKİ KÖYE YENİ ADET NEREDE ÇEKİLDİ?



Eski Köye Yeni Adet filminin büyük bölümü Çanakkale Assos'ta çekildi.Filmin bir bölümü ise İstanbul'da gerçekleştirildi.

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ KONUSU NE?



1990'ların sonunda bir köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp, kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bu yanlış anlamayla köyde her şey değişecek, birbirinden komik durumlar yaşanacaktır.

ESKİ KÖYE YENİ ADET OYUNCULARI KİMLER?



Jüli Sanat'ın yapımcılığını üstlendiği Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder Parlak'ın başrollerini paylaştığı Eski Köye Yeni Adet'in oyuncu kadrosunda ikiliye Nail Kırmızıgül, Füsun Demirel, Haki Biçici, Gülhan Tekin ve Meltem Yılmazkaya Osman Akça eşlik ediyor.