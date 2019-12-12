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  3. Eski eşi Berk Suyabatmaz'ı sahte hesapla kandırdı mı? Burcu Esmersoy konuştu!

Eski eşi Berk Suyabatmaz'ı sahte hesapla kandırdı mı? Burcu Esmersoy konuştu!

Eski eşi Berk Suyabatmaz'ı sahte hesapla kandırdı mı" Burcu Esmersoy konuştu!

Sunucu Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz'ı, sosyal medyada sahte bir hesap açarak kandırdığı iddia edilmişti.

Berk Suyabatmaz'ın da sahte hesap olduğunu bilmeden eşinin mesajlarına yanıt verdiği öne sürülmüştü. Bu sebeple evliliğin sona erdiği iddialarına Burcu Esmersoy'dan yanıt geldi:

"Berk sayfasında da paylaşmıştı. Onun gibi davranan, onun fotoğrafını kullanarak hesap açan, listesindeki kadınlara onun ağzından yazan biri oldu. Konunun benimle ilgisi yok yani. Böyle bir şey niye yapayım. Biz Berk’le anlaşamadık o yüzden ayrıldık."


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