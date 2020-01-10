Eski aşkıyla pişti olan Birkan Sokullu'dan Berrak Tüzünataç açıklaması

"Geçtiğimiz günlerde eski aşkınız Berrak Tüzünataç ile aynı mekandaydınız. Konuşma fırsatınız oldu mu?" sorusuna karşılık Sokullu, "Ayrıldıktan sonra bir çok kez karşılaştık. Ortak çok arkadaşımız var. Sonuçta medeni iki insanız. Ayrılmış olsak da, görüştüğümüz zaman konuşuyoruz" dedi.

Yeni bir projeye başlayacağını dile getiren oyuncu, "Dönem belgeseli olacak. Dönem işlerini seviyorum" diye konuştu.

Berrak Tüzünataç, Birkan Sokullu'yla 3 yıl aşk yaşadı. Oyuncu ayrılıktan bir süre sonra işadamı Berk Suyabatmaz ile aşk yaşamaya başladı.