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  3. Eski aşıklar Seray Sever ile Hakan Altun pişti oldu! 15 yıllık hasret dolu bakış

Eski aşıklar Seray Sever ile Hakan Altun pişti oldu! 15 yıllık hasret dolu bakış

Eski aşıklar Seray Sever ile Hakan Altun pişti oldu! 15 yıllık hasret dolu bakış

Şarkıcı Hakan Altun'la 2004 yılında ayrıldığı sevgilisi Seray Sever, önceki akşam bir davette pişti oldu.

Ayrıldıktan yıllar sonra “Seray Sever’i çok sevdim. Onunla evlenseydim, çok mutlu olurdum. Seray’ı unutamadım, kimse onun yerini alamadı. Birçok şarkıyı ona yazdım. Şimdi Seray içimde, özel ve gizli bir yerde” şeklinde açıklama yapan Hakan Altun ne yapacağını şaşırdı. Ünlü şarkıcının röportaj verdiği sırada Seray Sever’in uzaktan onu izlemesi objektiflere yansıdı.


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