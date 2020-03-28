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  3. Eşiyle karantinadan çıkan Tom Hanks, özel jetiyle evine döndü

Eşiyle karantinadan çıkan Tom Hanks, özel jetiyle evine döndü

Eşiyle karantinadan çıkan Tom Hanks, özel jetiyle evine döndü

Ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüs nedeniyle karantina altına alınmıştı. Karantina sürecine sona eren çift, Avustralya'dan ABD'ye geri döndü.

Koronavirüsüne yakalanan ABD’li oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’dan iyi haberler geldi. Film çekimi için Avustralya’da bulunan çift, virüs testleri pozitif çıkınca karantinaya alınmıştı.

2 hafta boyunca karantinada kalan Hanks ve Wilson, sosyal medyadan durumlarıyla ilgili sık sık bilgi vermiş ve iyiye gittiklerini söylemişti.

Çift karantinadan çıkmalarının ardından ABD’nin Los Angeles kentine döndü. Özel bir uçakla gelen çift, inişin ardından direkt olarak evlerine gitti.


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