Eşiyle aynı oyunda

Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu ve Ünsal Coşar’ı sahnede buluşturan oyun ayakta alkışlandı. Eşi Elvin Beşikçioğlu’yla aynı sahneyi paylaşan Beşikçioğlu, ‘’Elvin sahne üzerinde çalışırken eşimden öte benim sahne arkadaşım. Biz konservatuvara beraber girdik. Devlet Tiyatroları’na da beraber girdik. Sahne üzerinde beraber büyüdük” dedi.