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'Eşim değildi, baldızımdı'

'Eşim değildi, baldızımdı'

Nişantaşı'nda bir kadın ile görüntülenen Behzat Uygur, kendisini çeken gazetecilere “Az önceki eşim değildi, baldızımdı. Amerika’dan geldi, dişçiye falan gittik” dedi.

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ünlü tiyatrocu Behzat Uygur, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir kadın ile yürüdüğü sırada yanındaki kadını eşi sana gazeteciler işin aslını sonra öğrendi. Fotoğraf verdikten sonra sorulara cevap veren Uygur, “Az önceki eşim değildi, baldızımdı. Amerika’dan geldi, dişçiye falan gittik” dedi.

 

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