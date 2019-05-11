Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ünlü tiyatrocu Behzat Uygur, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir kadın ile yürüdüğü sırada yanındaki kadını eşi sana gazeteciler işin aslını sonra öğrendi. Fotoğraf verdikten sonra sorulara cevap veren Uygur, “Az önceki eşim değildi, baldızımdı. Amerika’dan geldi, dişçiye falan gittik” dedi.