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  3. Eşi yalanladı, Damla Ersubaşı ihanet iddialarını doğruladı! 'Evet fotoğraftaki eşim'

Eşi yalanladı, Damla Ersubaşı ihanet iddialarını doğruladı! 'Evet fotoğraftaki eşim'

Eşi yalanladı, Damla Ersubaşı ihanet iddialarını doğruladı! 'Evet fotoğraftaki eşim'

Şimdilerde 2. çocuğuna hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanet iddialarını doğruladı. Ersubaşı, "Haberler doğru, fotoğraflardaki kişi eşim" dedi.

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı'nın, 2016 yılında evlendiği Mustafa Can Keser'in bir kadınla görüntülenmesi magazin gündemine bomba gibi düştü.

MUSTAFA CAN KESER İDDİALARI YALANLADI

Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser, iddiaları sosyal medya hesabından "Sahibi olduğum gece kulübünde sarhoş bir kadın müşteri bana bir şeyler söylemeye çalışıyordu" sözleriyle yalanladı. Ancak Damla Ersubaşı, görüntülerdeki kişinin eşi olduğunu kabul etti.

"HER ŞEY AŞİKAR"

UçanKuş'a konuşan Ersubaşı, "Haberler doğru, fotoğraftaki kişi eşim. Şuan bu şekilde devam edeceğiz çünkü aciliyetim kızım. Zaten doğuma da birkaç hafta kaldığı için çok fazla konuşmak istemiyorum. Eşimle konuştum ama 'Ben değilim dedi' Ama aşikar her şey. Size gelen fotoğrafların aynısı bana da geldi" dedi.


Eşi yalanladı, Damla Ersubaşı ihanet iddialarını doğruladı!
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