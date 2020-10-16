Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal ilk kez görüntülendi

Özgü Namal, eşini kaybettikten sonra Beykoz Kavacık'ta görüntülendi. Oyuncunun yanında çocukları Nefes Oral ve Elem Su Oral ile bakıcıları vardı. Namal’ın saçındaki beyazlar ise dikkat çekti.

Milliyet'in haberine göre; karşısında muhabirleri görünce şaşıran oyuncu, yanında oğlu ve kızı olması nedeniyle soru sorulmaması için el işareti yaptı. Namal, “Nasılsınız?” sorusuna, “Hayırdır?” cevabını verip, tepki gösterdikten sonra aracının direksiyonuna geçti ve uzaklaştı.

Yoga ve nefes terapisti olan Serdar Oral, geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirmişti. Hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Büyük acı yaşayan Özgü Namal, korona virüs salgını nedeniyle az kişinin katıldığı cenazeye, iki çocuğu dolayısıyla katılamamıştı. Namal, mezarlığa “Biricik eşim ve babamız” yazılı bir çiçek göndermişti.