Eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını iddia eden Songül Karlı: Bir ekmeğe muhtaç kaldık!

4 yıldan beri hem fiziki hem sözlü şiddete uğradığını söyleyen Songül Karlı, zor günlerini şu sözlerle dile getirdi: ‘’Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldık. Bu süreçte bana tek yardım eden Latif Doğan oldu. Evimin kirasını ödedi, mutfak alışverişimi yaptı. Oğlumun gitarından benim bağlamama kadar her şeyim haczedildi. Çocuğum uzaktan eğitimi dahi benim telefonumdan alıyor. Bilgisayarı da alındı. 35 milyon TL üzerinde bir kaybım var. 4 kere ayrılmaya kalktım, 4 kere dayak yedim. Çocuğumun geleceği için sustum.’’