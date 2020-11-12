Eşi Hilal Toprak'ı darbeden Ferman Toprak'tan şaşırtan sözler: Karı koca arasında böyle şeyler olur!

Yeni single çalışması olan "Vuslat" isimli şarkı için stüdyoya giren Ferman Toprak, Serdar Ortaç ile kameraların karşısına geçti. Habertürk'ün haberine göre; Toprak eşini darp ettiği iddialarına ilişkin, "Arkadaşlar hayat bu. İnsanlar nazara gelebiliyor. Karı koca arasında böyle şeyler olabilir ama biraz abartıldı. Eşim yine benim çocuklarımın annesi hiç bir sorun yok" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ferman Toprak, 3 yıl önce Hilal Toprak ile dünya evine girmiş, çiftin Adel Su isminde bir de çocukları olmuştu. İddiaya göre; Ferman Toprak eşi Hilal Toprak'la bir arkadaşlarının doğumgünü partisine gitti. Toprak çifti evlerine dönerken bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. Ferman Toprak sinirlerine hakim olamadı eşini otomobilin içinde darbetmeye başladı.

Hilal Toprak şiddet olayının ardından hastaneden darp raporu aldı. Ardından Beykoz polis merkezine gidip eşinden şikayetçi oldu. Hilal Toprak eşiyle ilgili herhangi bir koruyucu tedbir ya da uzaklaştırma kararı aldırmadı. Hilal Toprak ifadesinde, daha önce de eşinden şiddet gördüğünü o gece de otomobilin içinde eşinin kendisine hakaret ettiğini, yüzüne, kollarına ve kafasına vurarak darbettiğini söyledi. Polis Ferman Toprak'ın da ifadesini aldı. Şarkıcı eşinin şiddet iddiasını reddetti.

Hilal Toprak, Ağustos ayındaki sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da boşanma sinyalleri vermişti. Yaptığı paylaşımda “ilk bizden duymanızı istedim için üzülerek belirtmek istiyorum ki; eşim Ferman Toprak ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bundan sonrası adli olduğu için gereken zamanda paylaşım yapacağız. Bu zor dönemde bizlere destek olmanız tek isteğimiz. Teşekkürler.” ifadelerini kullanmış ardından o paylaşımı ‘bir anlık sinir’ diyerek silmişti.