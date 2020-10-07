Eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf ortaya çıktı

Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral, dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Çocuklarının bakıcısının fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Oral, Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 53 yaşındaki Oral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Serdar Oral'ın cenazesi Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi. Pandemi tedbirleri nedeniyle yaklaşık 20 kişinin katıldığı cenazeye, Özgü Namal katılamadı. Namal, mezarlığa "Biricik eşim ve babamız" yazılı bir çiçek gönderdi.

Cenazeye katılanlar arasında yer alan ünlü yapımcı Raci Şaşmaz, bir süre mezarın başında bekledi. Oral'ın, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmesi, Namal'ın yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Elif karakterini akıllara getirdi.

Elif, dizide sevgilisi Ali Candan'ı kaybetmiş ve Ahmet Serdar Oral gibi Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmişti. Dizide Ali Candan'ı, Raci Şaşmaz canlandırmıştı.

Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu olan çift, Köyceğiz'de gözlerden uzak bir şekilde yaşam sürüyordu. Daha öncesinde iki kez nikah masasına oturan Ahmet Serdar Oral'ın bu evliliklerinden toplam 3 çocuğu bulunuyor.