Eser Yenenler’in yeni halini görenler şaşıp kalıyor. Eser Yenenler kilolarından kurtulmaya oldukça kararlı. Bunu da 11 haftasını doldurduğu zayıflama çabaları ile sergiledi. 137.9 kilo olarak başladığı bu mücadelesinde toplam 20 kilo vermeyi başaran Eser Yenenler, en son tartıya çıktığında 117.9 kiloyu gördü.

Her hafta yaşadıklarını youtube kanalında detaylıca anlatan oyuncu, esprili mesajlarıyla da takipçilerinin dikkatini çekiyor. 11. hafta videosuna ünlü şarkıcı Murat Boz’u konuk eden Eser Yenenler, “11. haftaya hoş geldiniz, kabul edelim artık daha zayıf biriyim” diye mesaj verdi.

Saçını ve sakalını kısaltan ünlü oyuncu, verdiği kiloların daha belirgin hale geldiğini de söyledi. Eser Yenenler, “Bu hafta, spor ve diyette istikrar deyince aklıma gelen ilk arkadaşım Murat Boz kanalıma konuk oldu” diyerek de ilgiyi artırmaya çaba harcadı.

ESER YENENLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Eser Yenenler, “Çok Güzel Hareketler Bunlar”ın yazarı ve en yetenekli oyuncularından biri, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa’da doğdu. 11 yaşında tiyatroya başlayan Eser Yenenler, ilk ve orta okulu Bursa’da okudu, Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi’nde bitirdi. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Eser Yenenler'in 2 ablası olup babası 6 yaşındayken vefat etti.

Eser Yenenler, her sene “Çakırkeyf” adlı rock grubuyla lisenin mezuniyet törenine katılmaktadır. Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu’nda, Bursa Devlet Tiyatrosu’nda, İstanbul Akademi Hayat’ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) Mutfak’ta yer aldı.

Eser Yenenler, BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.

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Eser Yenenler, 2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın yaptığı ve başrollerini Sanem Çelik, Nejat İşler, ve Halit Ergenç’in paylaştığı Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star tv’de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur.

Eser Yenenler, 2013 yılında yeni sezon “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yetenek yarışmasında Sergen Yalçın’ın yerine jüri görevine başladı. Ertesi sene de Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin 2014-2015 sezonunda Acun Ilıcalı, Özgü Namal ve Murat Boz ile beraber jüri olarak görev yapmıştır.