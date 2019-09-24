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  3. Eser Yenenler'in hamile eşi Berfu Yıldız meraklandırdı: 'Doğurduğumu zannedip...'

Eser Yenenler'in hamile eşi Berfu Yıldız meraklandırdı: 'Doğurduğumu zannedip...'

Eser Yenenler'in hamile eşi Berfu Yıldız meraklandırdı: 'Doğurduğumu zannedip...'

Oyuncu Eser Yenenler'in hamile eşi Berfu Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. "Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu" diyen Yıldız, bir açıklamada bulundu.

Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine girmişti. Şimdilerde anne olmak için gün sayan 24 yaşındaki Berfu Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile annelerden destek istedi.

'DOĞURDUĞUMU ZANNEDİP MESAJ ATANLAR OLDU'

"Hamile anneler, acil desteğe" diyen Berfu Yıldız, şu ifadeleri kullandı: "Bir haftadır hiçbir şey paylaşmamışım. Paylaşmamışım değil hatta, paylaşamamışım. Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu. Hayır, hala doğurmadım. Sakiniz şimdilik ama hamileliği son zamanları gerçekten birazcık zormuş. Bırakın süslenip, püslenip güzel güzel fotoğraflar çekip koymayı, kolumu bile kaldırmak istemiyorum. Hamile anneler, acil desteğe! Size de aynı şeyler oluyor mu?"

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