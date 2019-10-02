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  3. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler görücüye çıkardı: İşte Kuzey'in odası

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler görücüye çıkardı: İşte Kuzey'in odası

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler görücüye çıkardı: İşte Kuzey'in odası

Sunucu ve oyuncu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, doğumuna sayılı günler kala oğlu Kuzey'in odasını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Geçen haziranda dünyaevine giren Eser Yenenler ile Berfu Yıldız Yenenler, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Şimdilerde 6,5 aylık hamile olan Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından oğlu Kuzey'in odasını paylaştı.

'ARTIK HAZIR'

Kuzey adını verecekleri bebeklerinin odasıyla ilgili hazırlıkları tamamlayan çiftten Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Kuzey’in odasını görücüye çıkarıyorum artık hazır."

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