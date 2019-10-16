Eser Yenenler'den eşi Berfu Yenenler'e: 'Tanıdığım en şahane kadın, çok aşığım sana'

Eser Yenenler, eşi Berfu'nu doğuma giderken çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Fotoğrafın altına duygusal bir de not düşen Yenenler, şöyle konuştu:

"Aile olmaya giderken...Tanıdığım en güçlü, en şahane, en güzel kadın, biricik eşim... Tarifsiz duygularımın kaynağı... Çok aşığım sana... Rüyada gibiyiz kaç gündür... Aynı anda anne baba olduk, aile olduk, bir olduk, biz olduk... Arayan soran, iyi dileklerini yollayan herkese çok teşekkürler. İsteyen herkese doğru zamanda, doğru kişiyle nasip olsun insallah..."

Ayrıca Berfu Yenenler de eşine, "Yaaaa aşkım... Çok aşığım, çok seviyorum... İyi ki seni buldum, iyi ki beni buldun, iyi ki aile olduk, bir sürü iyi ki bir sürü..." sözleriyle karşılık verdi.