10 Haziran 2019 Pazartesi 08:33 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 08:33
Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın dansı sosyal medyayı salladı
Eser Yenenler dün akşam Berfu Yıldız ile dünyaevine girdi. Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın ilk dansları ise sosyal medyanın dün akşam en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.
Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çiftinin düğünü Kilyos Milyon Beach'te gerçekleşti. Hande Erçel-Murat Dalkılıç ve Aslı Enver- Murat Boz çiftleri, Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın düğününe birlikte katıldı.
İLK DANSLARI DİKKAT ÇEKTİ
Düğünde gelen konukların yanı sıra Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın ettikleri dans dikkat çekti. İkilinin dans görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.