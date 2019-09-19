Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın bebeklerinin ismi belli oldu

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, evlerinde çektikleri videoyu YouTube kanallarında yayınladı. Yenenler, bu videoda evlilik teklifi yaptığı Finlandiya seyahatinden bilgiler verdi.

KUZEY IŞIKLARI'NI GÖREMEDİK

Finlandiya’ya Kuzey Işıkları'nı görmek için gittiklerini ve o ışıkta da eşine evlilik teklifi etmeyi hedeflediğini anlatan Eser Yenenler, maalesef Kuzey Işıkları'nı görememişti.

KUZEY BEBEK GELİYOR

Çift, gidip de göremedikleri kuzey ışıklarından esinlenerek doğacak oğullarının ismini Kuzey koymaya karar verdiklerini söyledi. Yenenler, "İsmi ne olsun diye düşündüğümüzde gidip de göremediğimiz ışıkların adı olsun dedik" diyerek, isminin Kuzey olduğunu ilan etti.