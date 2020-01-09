Eser Yenenler Show'un konuğu Caner Özyurtlu kimdir? Caner Özyurtlu nereli, filmleri neler?

Eser Yenenler Show’un 9 Ocak Perşembe günü konuğu Caner Özyurtlu hayatı merak ediliyor. Caner Özyurtlu nereli, filmleri neler? sorularını aratan izleyiciler oyuncuyu daha yakından tanımak istiyor. Birçok film ve dizide rol alan ve daha sonra yönetmenlik görevlerinde bulunan Özyurtlu son olarak Biz Böyleyiz filmi senaryosunu yazdı ve yönetmenliğini yaptı. Caner Özyurtlu nereli, filmleri neler? sorusunun yanıtı haberimizde.

CANER ÖZYURTLU KİMDİR?

Caner Özyurtlu, 23 Mayıs 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İzmit Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü'nden 2005 yılında mezun olan Özyurtlu lisede okurken bir yandan da İzmit Şehir Tiyatroları Tiyatro Okulu'na devam etti. Özyurtlu, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünde okumaya başladı.

Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır.2005 yılında kurulmuş olan İstanbul Kraliyet Tiyatrosu ekibinde kuruluşundan itibaren yer almaktadır.

Caner Özyurtlu, 2009 yılında abisi Alper Özyurtlu ile birlikte kurdukları "Ac Film" yapım şirketinde; sinema filmleri, müzik videoları ve televizyon projeleri üretmektedir.

Caner Özyurtlu, 13 Kasım 2013 tarihinde Müge Özen ile evlendi.

2007 - 2009 yılları arasında yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı "Elveda Rumeli" adlı dizide Ispanak Namık karakterini Caner Özyurtlu, canlandırırken,Erdal Özyağcılar, Şebnem Sönmez, Gülçin Santırcıoğlu, Tolgahan Sayışman, Hande Subaşı, Berrak Tüzünataç, Filiz Ahmet, Ertan Saban,Yücel Erten, Kerem Kupacı, Demet Akbağ, Orhan Kılıç, Eyşan Özhim, Ahu Türkpençe, Sinan Tuzcu, Mesut Yar ile birlikte rol aldı.

2014 yılında başrollerinde Uğur Polat, Kaan Yıldırım, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide çetenin bilgisayar dehası Bahadır rolünü oynadı.

2015 yılında yönetmenliğini Caner Özyurtlu'nun yaptığı, yapımcıları da Şebnem Bozoklu, Caner Özyurtlu ve Kaan Yıldırım olan "Yok Artık" adlı sinema filminin başrollerinde Ceren Moray, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu birlikte oynadı.

29 Mayıs 2015 tarihinde vizyona giren "Hayalet Dayı" adlı sinema filminde başrolde Caner Özyurtlu, Ozan Özcan ve Settar Tanrıöğen ile oynarken diğer rollerde ise Esra Dermancıoğlu, Nedim Saban, Ülkü Duru gibi isimler rol almıştır.

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2020 – Biz Böyleyiz (Sinema Filmi)

2017 – Bittin Sen (Sinema Filmi)

2017 – Maide’nin Altın Günü (Sinema Filmi)

2016 - Yok Artık 2 (Sinema Filmi)

2015 - Yok Artık (Sinema Filmi)

2009 - Ev (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2018 – Aslı Gibidir

2015 – Hesapta Aşk

2014 - Hayalet Dayı (Caner) (Sinema Filmi)

2014 - Ulan İstanbul (Bahadır) (TV Dizisi)

2014 - Her Sevda Bir Veda (yılmaz) (TV Dizisi)

2011 - Tövbeler Tövbesi (Bahtiyar) (TV Dizisi)

2011 - Bizim Yenge (Fatih) (TV Dizisi)

2008 - Kirpi (Onur) (Sinema Filmi)

2008 - Hastasıyız (Kamil) (TV Filmi)

2007 - Ters Yüz (Pizzacı) (TV Dizisi)

2007 - Plajda Kız Tavlama Kılavuzu (Ediz) (Sinema Filmi)

2007 - 2009 - Elveda Rumeli (Namık) (TV Dizisi)

2006 - Sınav (Kaan) (Sinema Filmi)

2006 - Kızlar Yurdu (Umutcan) (TV Dizisi)

2006 - 2008 - Doktorlar (Ayhan Kaplan) (TV Dizisi)

2005 - Nefes Nefese (Çağdaş) (TV Dizisi)

2004 - Tam Pansiyon (Ege) (TV Dizisi)

2003 - Okul (Öğrenci Ediz) (Sinema Filmi)