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  3. Eser Yenenler Show'un konuğu Berkcan Güven kimdir? Berkcan Güven kaç yaşında, nereli?

Eser Yenenler Show'un konuğu Berkcan Güven kimdir? Berkcan Güven kaç yaşında, nereli?

Eser Yenenler Show'un konuğu Berkcan Güven kimdir" Berkcan Güven kaç yaşında, nereli"

Berkcan Güven kaç yaşında, nereli? sorusu yoğun bir şekilde aratılıyor. 9 Ocak Perşembe akşamı Eser Yenenler Show’a konuk olan Berkcan Güven hayatı aratılmaya başladı. Genç YouTuber ve sosyal medya fenomeninin daha yakından tanımak isteyenler ‘Berkcan Güven kimdir?’ sorusunu aratmaya başladı. İşte hayatı…

Berkcan Güven 9 Ocak Perşembe akşamı Tv8 ekranlarında yayınlanan Eser Yenenler Show’un konuğu oldu. Programı izleyenler ‘Berkcan Güven kimdir, nereli?’ sorusunu aratmaya başladı. Henüz 23 yaşında olan genç fenomenin hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Haberimiz içerisinden Berkcan Güven’in hayatı hakkında merak edilenlere ulaşabilirsiniz

BERKCAN GÜVEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Berkcan Güven, 30 Mayıs 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Berkcan'ın Babası Burhan Güven, hem televizyonculuk hem de gazetecilik yapıyordu. Bizler babasını Veda filmindeki efsaneleşen rolüyle tanıdık. Filmde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran Burhan Güven, farklı televizyon kanallarında seslendirmenlik de yaptı.

İsmini BEGE olarak kısaltan Berkcan Güven, Vine ile yakaladığı ünü YouTube’a taşıdı. 1 Kasım 2014’te açılan kanala Eylül 2015‘ten beri aktif olarak video yükleniyor. Mart 2018 itibariyle 3 milyon abone sınırındaki kanalda en çok izlenen video ise bir diss videosu. ‘YouTube Benim İşim‘, 26 milyonun üzerinde izlenerek Güven’in en çok izlenen videosu oldu.

Berkcan Güven hem videolarının hem de Vine’larının çok büyük bir kısmında ailesini kullanıyor. Kardeşi Baran ve anneannesiyle çektiği videolardan pek çoğu sosyal medya efsaneleri arasına girdi. Şu anda Işık Üniversitesi’nde Grafik Tasarım okuyan Berkcan Güven, yaptığı iş ile doğrudan bağlantılı bir bilgi bölüm okuyor.

 


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