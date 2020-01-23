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  3. Ece Çeşmioğlu nereli, kaç yaşında? Ece Çeşmioğlu kimdir? İşte güzel oyuncunun hayatı!

Ece Çeşmioğlu nereli, kaç yaşında? Ece Çeşmioğlu kimdir? İşte güzel oyuncunun hayatı!

Ece Çeşmioğlu nereli, kaç yaşında" Ece Çeşmioğlu kimdir" İşte güzel oyuncunun hayatı!

Ece Çeşmioğlu nereli? arama motorunda aratılan konulara arasındaki yerini aldı. 23 Ocak Perşembe günü Tv8 ekranlarında yayınlanan Eser Yenenler Show’un konuğu Ece Çeşmioğlu izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Tutunamayanlar dizisinde İrem karakterini canlandıran Çeşmioğlu, Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez ile aşk yaşıyor. Ece Çeşmioğlu kimdir, kaç yaşında? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Eser Yenenler Show konuğu Ece Çeşmioğlu hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Ece Çeşmioğlu nereli, kaç yaşında? sorularını aratan izleyiciler güzel oyuncuyu daha yakından tanımak istiyor. Taner Ölmez ile birliktelikleri devam eden Çeşmioğlu Tutunamayanlar dizisinde İrem karakterini canlandırıyor. Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Muhteşem Yüzyıl, Çocuklar Duymasın gibi dizilerde oynayan güzel oyuncu son olarak Yuvamdaki Düşman dizisinde oynuyordu. İşte Ece Çeşimoğlu hayatı hakkında merak edilenler…

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990’da İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen İstanbullu olan Ece Çeşmioğlu çocukluk hayali olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Çeşmioğlu ilk olarak 2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı, 2006 yılında “İki Aile” dizisindeki Ceren rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Güzel oyuncu daha sonra, “Firar”, “Öyle Bir Geçer Zaman ki”, “Yazın Öyküsü”, “Kalbim Yangın Yeri” ve “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılında “Yüz Yüze” dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Çeşmioğlu, son olarak “Yuvamdaki Düşman” dizisinde Ceren karakterine hayat vermişti.

“İçim dışım birdir aslında. Oynamam. Doğalım. Bu rol yaparken de yakalamaya çalıştığım bir durum. Doğallık ve samimiyet… Neysem, o olmak. Fazlası değil” sözleri ile kendini tanımlayan 28 yaşındaki Ece Çeşmioğlu, 1.63 metre boyunda, 52 kilo ve Yay burcudur.

Ece Çeşmioğlu'nun rol aldığı diziler:

Tutunamayanlar / İrem – 2020

Yuvamdaki Düşman / Ceren – 2018

Yüz Yüze / Zeynep – 2017

Muhteşem Yüzyıl: Kösem / Atike Sultan – 2016

Kalbim Yangın Yeri / Sevda Günsoy – 2016

Yaz’ın Öyküsü / Yaz – 2015

Öyle Bir Geçer Zaman ki / Ayça – 2012 – 2013

Firar / Bahar – 2011 – 2012

Eyvah Halam / Asya – 2008

İki Aile / Ceren Karaman – 2006 – 2008

Gümüş / Hilal – 2005

Nehir – 2005

Çocuğun Var Derdin Var – 2004

Çocuklar Duymasın – 2002

 

 


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