Eser Yenenler Show konuğu Deniz Akkaya kimdir, boyu kaç? Deniz Akkaya nereli, kaç yaşında?

Oyuncu, sunucu ve manken Deniz Akkaya 6 Şubat Perşembe günü Tv8 ekranlarında yayınlanan Eser Yenenler Show’un konuğu oldu. Programı izleyen kişiler ve ünlü mankenin hayatını merak edenler “Deniz Akkaya kimdir, boyu kaç?” sorularını aratmaya başladı. 1977 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Akkaya çeşitli filmlerde rol almış ve mankenlik yapmıştır. Peki, Deniz Akkaya nereli, kaç yaşında? İşte merak edilen hayatı…

DENİZ AKKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Deniz Akkaya 3 Ağustos 1977 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Semiha Şakir Lisesinden mezun olan Deniz Akkaya İlk olarak 1996 yılında Nihat Doğan'ın "Maçoyum Ben" şarkısının klibinde oynadı. Akkaya 1997 yılında Best Model of Turkey'de en iyi manken seçildikten sonra bu yönde çalışmalarını sürdürdü. Çeşitli dizilerde rol alan ve daha sonra mankenliği bırakan Akkaya’nın Efe Önbilgin ile beraberliğinden Ayşe adında bir kızı bulunmaktadır.

Son olarak Duymayan Kalmasın programında sunuculuk yapan Akkaya daha sonraki zamanlarda programdan ayrıldı.

Deniz Akkaya 1,78 metre uzunluğunda ve 42 yaşındadır.

OYUNCULUK KARİYERİ

Maskeli Beşler: Kıbrıs (2007)

Vizontele Tuuba (2003) (Deniz Kızı)

Okul (2003) (Alev)

Metro Palas (2004) (Yelda)

Şarkılar Seni Söyler (2003) (Ayten)

Yeşil Işık (2002)

Hemşerim (1997)

Ölümle Dans