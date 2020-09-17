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  • Eser Yenenler savcılığa koştu: Beni taklit ediyorlar!
17 Eylül 2020 Perşembe 13:16 | Son Güncelleme:

Eser Yenenler savcılığa koştu: Beni taklit ediyorlar!

Eser Yenenler savcılığa koştu: Beni taklit ediyorlar!

Oyuncu Eser Yenenler, sosyal medyada kendi adıyla oluşturulan sahte hesaplar için savcılığa koştu. Yenenler, kendisine ait olmayan paylaşımlar yapıldığını ve zor duruma düşürüldüğünü belirterek bu kişilerin bulunup cezalandırılmasını istedi.

Yenenler, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, ismine açılmış çok sayıda sosyal medya hesabı bulunduğunu ve bu hesaplarda kendisine ait fotoğraf ve bilgilerle, bilgisi ve izni olmadan paylaşımlar yapıldığını belirtti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Günaydın'ın haberine göre; Savcılığa başvuran ünlü oyuncu, sahte sosyal medya hesaplarından özel hayatının ifşa edildiğini, bu paylaşımlar sebebiyle hakarete ve tehdide maruz kaldığını söyledi.

Yenenler, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne de başvurarak sahte adreslere erişimin engellenmesini talep etti.

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