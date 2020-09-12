Eser Yenenler oğlu Kuzey'le paylaştı: Mutluluğun resmi!

Oğluyla mutlu anlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Yenenler, son olarak oğluyla çekildiği karesini "Mutluluğun resmi" notuyla paylaştı. Yenenler'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Öte yandan Eser- Berfu Yenenler çifti, geçtiğimiz günlerde Yeniköy'deki Arnavutköy Balıkçısı'nda objektiflere takılmıştı. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu, "90 günde zayıflama kararı aldım. 15 kilo verdim, hedefim 15 kilo daha vermek. İki aydır aşırı diyet yapıyorum. Bir dönem ameliyat olmayı düşündüm ama kendime son bir şans daha vermeyi denedim. Ameliyat çok kafamıza yatmadı" demişti.

Berfu Yenenler de eşine destek çıkarak, "Çok iradeli, azmine hayran kaldım. Başaracağına inanıyorum" diye konuşmuştu.