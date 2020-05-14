Eser Yenenler o hakaretleri affetmedi: Herkese dava açtım!

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş, instagram programları “Mücbir Sebepler”de Orhan Aydın’ın Nazım Hikmet’in Milli Mücadeleyi anlatan şiirini, okuma biçimini kahkalar atarak ele almışlardı.

Yayında Melikşah Altuntaş, “Beyefendinin iddiaları bunlar, bu şiir. Hatta düz yazı” diyerek eleştirmişti. Eser Yenenler’in de bu yayına bağlanarak duruma katkı sağladığı iddia edilmişti.

'HAKARET DAVASI AÇTIM'

Oyuncu, yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı: “Linç kültürünün malzemesi haline dönen montajlanmış video hakkında söyleyeceklerim var. Yayınlanan video ve Nazım Hikmet şiirini okuyan şairimizle yapılan yayında, sanılanın aksine canlı yayına bağlanmadım. O günden tam 3 gün sonra canlı yayına bağlandım ve konu tamamen küçükken şevkle ve hiddetle okuduğum 23 Nisan şiirindeki üslubumdu. Eğer öyle olmasaydı 23 Nisan’da okuduğum o şiiri paylaşmazdım. Haksız yere benim Atatürk ve vatan sevgime dilini uzatan herkese hakaret davası açtım.”

ORHAN AYDIN’DAN YANIT

Orhan Aydın ise kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, fenomen ikiliye bir çağrıda bulundu: “Madem bu olay bu kadar büyüdü, bu ikiliye önerim var. Yaptıkları yayına beni konuk etsinler. Hayat-işçi-emekçi-şiir-sinema-tiyatro-komedi-şaklabanlık üstüne konuşalım. Tek koşulum var, yayından elde edilen gelirin tamamı Anadolu’da direnen bir tiyatro ekibine bağışlansın.”

