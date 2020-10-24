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  • Eser Yenenler koronavirüse mi yakalandı? Eser Yenenler'den koronavirüs açıklaması
24 Ekim 2020 Cumartesi 23:07 | Son Güncelleme:

Eser Yenenler koronavirüse mi yakalandı? Eser Yenenler'den koronavirüs açıklaması

Eser Yenenler koronavirüse mi yakalandı" Eser Yenenler'den koronavirüs açıklaması

Eser Yenenler koronavirüse yakalandığını resmi hesabından duyurdu. Oyunculuk ve program sunuculuğu yapan Eser Yenenler yaptığı açıklamada kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi. Eser Yenenler'den koronavirüs açıklaması...

Eser Yenenler'den koronavirüs açıklaması geldi.  Sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada Eser Yenenler, Çok dikkat etmeme rağmen Kovid-19 testim pozitif çıktı. Ama çok şükür hafif semptomlarla geçiriyorum." dedi. 

ESER YENENLER KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Eser Yenenler'in resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"Çok dikkat etmeme rağmen Kovid-19 testim pozitif çıktı. Ama çok şükür hafif semptomlarla geçiriyorum. Kuzey ve Berfu negatif, İzmit’te ailesinin yanında. Ben kendimi izole edip gerekenleri yapıyorum. Daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim."

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