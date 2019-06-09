Eser Yenenler ile Berfu Yıldız bu akşam evleniyor: İşte ilk kareler

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz yıl birliktelik yaşamaya başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde aile arasında düzenlenen bir nikah töreniyle evlendikleri konuşulan Eser Yenenler ile 4 aylık hamile eşi Berfu Yıldız'ın düğün töreni bu akşam Kilyos'ta gerçekleşecek.

Hazırlıkları saatler öncesinden başlayan düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları katılacak.

Yenenler ile Yıldız'ın düğün töreni öncesi yapılan hazırlıklardan kareler Instagram'da paylaşıldı.