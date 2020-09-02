Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3815
  • 8,7585
  • 466.463
  • 1087.99
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Eser Yenenler 15 kilo vermiş haliyle şaşırttı: İşte Yenenler'in yeni hali!
02 Eylül 2020 Çarşamba 14:00 | Son Güncelleme:

Eser Yenenler 15 kilo vermiş haliyle şaşırttı: İşte Yenenler'in yeni hali!

Eser Yenenler 15 kilo vermiş haliyle şaşırttı: İşte Yenenler'in yeni hali!

Ünlü oyuncu Eser Yenenler 2 aydır neredeyse diyette. Spor ve diyet programıyla 90 günde zayıflama kararı alan Eser Yenenler, verdiği kilolarla görenleri şaşıttı. 137 kilo ile başladığı zayıflama serüvenine devam eden Yenenler 15 kilo verdiğini açıkladı. Yenenler'in yeni görüntüsü "Zayıflayamaz" diyenleri şoke etti.

2 aydır diyette olan Eser Yenenler 15 kilo vermiş haliyle şaşırttı. Yeni hali ile görenleri şoke eden Yenenler 137 kilo ile başladığı zayıflama serüvenine spor ve diyet programı ile devam ediyor.

Son olarak Yeniköy'deki bir mekan çıkışı görüntülenen ünlü oyuncu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eser Yenenler'in verdiği kilolar dikkat çekti 15 kilo veren Eser Yenenler'in son hali...

Habertürk'ün haberine göre şimdiye kadar 15 kilo verdiğini açıklayan Yenenler, hedefinin 15 kilo daha vermek olduğunu söyledi.

"Bugün diyet günümdü. Yemekte börülce, pilaki, salata, peynir, domates vardı. Hedefte bir 15 kilo daha vermek var. Çok kilo almışım. İki aydır aşırı diyet yapıyorum. Hafif normalime döndüm. Şimdi kilo vermeye başlayacağım. 15 verdim, 15 kilo daha vermeyi düşünüyorum."

Alman ordusuna Türk imzası: Rakiplerimiz bize denk değil
Fener bir transferi daha bitirdi! Yarın İstanbul'a geliyor
Türkiye'nin ilk kadın F-16 pilotu albay oldu
AK Parti'den silah ambargosu tepkisi! 'ABD'nin kararı tümüyle yanlıştır'
Güdümlü füzelerin kalbi Isıl Pil... Yüzde 100 yerli
Vural Ak'tan Formula 1 müjdesi! Seyircili düzenlenecek

Vural Ak'tan Formula 1 müjdesi! Seyircili düzenlenecek

Uzmanlardan şaşırtan öneri: O balıkları kılç

Uzmanlardan şaşırtan öneri: O balıkları kılçıklarıyla yemek şifa

1 Eylül reyting sonuçları yayında!

1 Eylül reyting sonuçları yayında!

Satın aldığı tanktan 2 milyon euro değerinde altın ç

Satın aldığı tanktan 2 milyon euro değerinde altın çıktı