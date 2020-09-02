Eser Yenenler 15 kilo vermiş haliyle şaşırttı: İşte Yenenler'in yeni hali!

2 aydır diyette olan Eser Yenenler 15 kilo vermiş haliyle şaşırttı. Yeni hali ile görenleri şoke eden Yenenler 137 kilo ile başladığı zayıflama serüvenine spor ve diyet programı ile devam ediyor.

Son olarak Yeniköy'deki bir mekan çıkışı görüntülenen ünlü oyuncu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eser Yenenler'in verdiği kilolar dikkat çekti 15 kilo veren Eser Yenenler'in son hali...

Habertürk'ün haberine göre şimdiye kadar 15 kilo verdiğini açıklayan Yenenler, hedefinin 15 kilo daha vermek olduğunu söyledi.

"Bugün diyet günümdü. Yemekte börülce, pilaki, salata, peynir, domates vardı. Hedefte bir 15 kilo daha vermek var. Çok kilo almışım. İki aydır aşırı diyet yapıyorum. Hafif normalime döndüm. Şimdi kilo vermeye başlayacağım. 15 verdim, 15 kilo daha vermeyi düşünüyorum."