Eser-Berfu Yenenler çiftinin evinde yangın çıktı! Üç saat süren korku dolu anlar...

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler büyük korku yaşadı. Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Geçen yıl evlenen ve Kuzey adında bir bebekleri olan çift, salgın nedeniyle şehirden uzak, yeşillikler içinde bir yere yerleşti. İstanbul'dan uzak orman içinde bir ev kiralayan çift, geçtiğimiz hafta talihsiz bir olay yaşadı.

EVLERİNDE YANGIN ÇIKTI

Eser Yenenler evdeki şömineyi yakmaya çalışırken bir anda evde yangın çıktı. Bacadan dumanlar çıktığını gören aile, üç saat boyunca korku dolu anlar yaşadı. İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Şömineyi yaktık ve sonrasında şömine birden alev aldı. Baca tutuştu. Ne olduğunu anlamadık. Üç itfaiye ekibiyle iki ambulans geldi."

Berfu Yenenler, oğluyla beraber itfaiyenin yangını söndürmesini bekledi.