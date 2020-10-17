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  • Eser-Berfu Yenenler çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
17 Ekim 2020 Cumartesi 10:16 | Son Güncelleme:

Eser-Berfu Yenenler çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Eser-Berfu Yenenler çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler ile ikinci kez anne-baba olacaklarını duyuran Berfu Yenenler, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl evlenen ve çocukları Kuzey'i kucaklarına alan komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, geçtiğimiz hafta ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu. Berfu Yenenler dün de Instagram hesabından çocuklarının cinsiyetini açıkladı. Yenenler, erkek bebek beklediklerini söyledi.

3 SAAT ECEL TERLERİ

Karantina döneminde orman içinde bir eve yerleşen Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler önceki gün talihsiz bir olay yaşadı. Eser Yenenler evdeki şömineyi yakmaya çalışırken yangın çıktı. İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, Kuzey'i alıp bahçeye koştu. Aile, üç saat boyunca ecel terleri döktü.

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