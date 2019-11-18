Ertan Saban'dan tuhaf savunma: Samimiyetim insanlara ters geldi

Oyuncu Ertan Saban, Cihangir’de sarışın bir kadınla sabahın ilk ışıklarına kadar sarmaş dolaş vakit geçirmiş, görüntülenince de 'Saçma sapan hareketler yapmayın. Ben evli bir insanım ve benim çocuğum var. Öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına?' demişti.

Bu fotoğraflara ne diyeceği merak konusu olan eşi Ebru Özkan sessizliğe gömülmüştü. Ünlü çift önceki akşam Maslak'ta bir gece kulübünden çıkarken görüntülendi. El ele kamera karşısına geçen ikiliden Özkan, “Çok tuhaf çok komik geliyor bu olay bize. Benim kocam çok sıcakkanlı olduğu için biz sevdiklerimize ve dostlarımıza sarılırız, muhabbet eder ve dertleşiriz” dedi. Ertan Saban da, “Ben samimi bir adamım ve arkadaşımla birlikte oturduğum bir ortamda sarılırım. Ben böyle bir tipim. İnsanlara ters ve sert gelmiş olabilir ama ben bunu yapmaya devam edeceğim. Eşim dışında herkesi bacı ve kardeş bellediğim için bir risk görmüyorum” ifadelerini kullandı.