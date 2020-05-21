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  3. Ersin Korkut yeni köpeğini paylaştı ve takipçilerinden yardım istedi

Ersin Korkut yeni köpeğini paylaştı ve takipçilerinden yardım istedi

Ersin Korkut yeni köpeğini paylaştı ve takipçilerinden yardım istedi

Sakatlandığı için Survivor'dan elenen Ersin Korkut, Yılmaz Erdoğan'ın açıklamasıyla köpeğinin öldüğünü öğrenmişti. Haber sonrası adeta yıkılan Korkut'a arkadaşları, biraz olsun teselli olsun diye Mess ile aynı cins bir yavru köpek hediye etmişti.

Sosyal medya hesabından yavru köpeğinin fotoğrafını paylaşan Korkut, isim konusunda takipçilerinden yardım istedi...

İşte Ersin Korkut'un paylaşımı:

"Başta Acun abi ve Acun Medya çalışanlarına teşekkür ederim. Ben üzülmeyeyim diye oğlum Mess’in ölümünü yarışmada kaldığım süre boyunca benden saklamışlar. Elbette duyunca çok üzüldüm. Ama Mess çok güzel bir 12 sene yaşadı. Yaşlıydı ve ömrü maalesef bu kadarmış. Arkadaşlarım bana sürpriz yapıp bu minik yavruyu sahiplenmişler. Şimdi İstanbul’da beni bekliyor. Mess’in anısını bu minikle devam ettireceğim. İsim bulma konusunda bana yardımcı olur musunuz? Yeni dostumun adı ne olsun? Yorumlarınızı bekliyorum."


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