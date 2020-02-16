Ersin Korkut kimdir, nereli? Survivor 2020 kadrosu Ersin Korkut kaç yaşında?

Ersin Korkut kimdir, nereli? soruları merak ediliyor. Survivor Ünlüler’deki Ersin Korkut kaç yaşında? TV 8’in sevilen yarışması Survivor’ın ilk bölümü 16 Şubat’ta izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmada yaşananlar büyük bir heyecanla takip ediliyor. Survivor 2020 yarışması Ünlüler ve Gönüllüler arasında yapılacak. Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile ekrandaki yıldızı parlayan ve daha sonra birçok projede yer alan Ersin Korkut’ta bu sene yarışmada yer alıyor.

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile ekrandaki yıldızı parlayan Ersin Korkut 8 Kasım 1977 yılında dünyaya gelmiştir. Korkut, Hakkari’de doğmuştur. Yılmaz Erdoğan ile teyze çocuklarıdır.

İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut İstanbul'da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter'de bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanına, çalışması için çağırmıştır.

2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti.

Oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut'a, Yılmaz Erdoğan; Bu işler o kadar kolay değil dese de ben kendime güveniyorum abi diyerek rolü kaptı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almış; canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile tanınmıştır. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni toplamıştır.